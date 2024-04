Um em cada cinco domicílios no Japão será constituído por idosos que vivem sozinhos até 2050, revelou um estudo nesta sexta-feira (12). O país enfrenta o desafio de cuidar da sua população idosa. Serão então 10,8 milhões de idosos vivendo sozinhos, o que representa 20,6% dos lares no Japão, segundo projeções do Instituto Nacional de Pesquisa da População e da Segurança Social.