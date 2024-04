Casado com uma psiquiatra, pai de uma filha diagnosticada com autismo e neto de um psiquiatra pioneiro que foi paciente do próprio Sigmund Freud. Com todas essas características, foi natural que o antropólogo Roy Richard Grinker, 61 anos, focasse sua pesquisa na área da saúde mental. Lançado no Brasil em março pela editora Arquipélago, o livro Ninguém é Normal: Como a Cultura Criou o Estigma do Transtorno Mental se debruça sobre as características das sociedades sobre as quais pesquisou que tornam a condição de quem tem algum transtorno mental algo que define a sua existência ou não. Em entrevista a GZH, Grinker, que é doutor em Antropologia Social pela Universidade de Harvard e professor na Universidade George Washington, ressalta o quanto faz diferença, no processo de inclusão e não estigmatização, uma cultura não individualista, que promova o cuidado das pessoas umas com as outras.