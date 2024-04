A britânica Lynda Elmore, 55 anos, corria sua 24ª maratona no último domingo — a Maratona de Manchester, na Inglaterra — quando caiu e se machucou no meio do percurso. Mesmo com a adversidade, ela estava determinada a continuar. Por isso, não desistiu da tarefa e finalizou a prova, depois de sete horas e 18 minutos.