Doutora em Economia pela Universidade de Chicago (1978), Shoshana Grossbard é professora emérita da Universidade Estadual de San Diego (EUA). Na instituição, ela também integra o Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS). A pesquisadora ganhou destaque por suas análises econômicas sobre questões sociais, como as dinâmicas dos relacionamentos afetivos, os padrões de consumo, o mercado de trabalho, a saúde e o bem-estar, a migração, a violência doméstica e as questões de gênero. Aluna de economistas influentes, como Gary Becker, Jacob Mincer, Theodore Schultz e James Heckman, é fundadora da Sociedade de Economia Doméstica e pioneira a investigar a economia da família e a economia do casamento. Ela esteve em Porto Alegre recentemente para proferir palestras e participar de uma banca de doutorado na PUCRS. Foi quando concedeu esta entrevista a GZH.