De acordo com a B3, bolsa de valores, o número de investidores pessoas físicas com aplicações no segmento de renda fixa no Brasil aumentou 15% em 2023, quando comparado com o ano anterior, chegando a um total de 17,1 milhões de cidadãos. Essa crescente demanda está movimentando também o mercado dos prestadores de serviços que auxiliam as pessoas em seus investimentos, como assessorias e corretoras.