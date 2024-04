O Rio Grande do Sul teve a quarta maior renda domiciliar per capita do país, com R$ 2.255, em 2023. O valor supera em R$ 407 a média nacional, que ficou em R$ 1.848, após alta de 11,5% na comparação com 2022. É o que apontam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgados nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados da.