Ao lado de onde há cem anos funcionava uma imensa caldeira, utilizada para prover energia à fábrica da extinta indústria de tecidos Renner, na zona norte de Porto Alegre, em que hoje funciona o maior hub de inovação do Rio Grande do Sul, foram debatidas, na manhã desta quinta-feira (18), as saídas viáveis para o aproveitamento de reservas para extração de carvão e outros minerais no Estado.