A partir de 18 de janeiro, a Igreja Nossa Senhora Medianeira, em Porto Alegre, abrirá as portas para os encontros mensais do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio (Gass). A iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV) tem objetivo de criar um ambiente acolhedor de escuta e conversa para pessoas que tentaram tirar a própria vida ou que sofreram com o suicídio de algum familiar.