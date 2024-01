Um dos eventos mais aguardados do calendário do Rio Grande do Sul, o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana está marcado para os dias 29 de fevereiro, 1º e 2 de março. A tradicional festa da Fronteira Oeste é uma das mais antigas do país e, desde 2005, passou a ser fora de época, atraindo também nomes dos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo.