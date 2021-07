Seminário "Viva no presente: é a única forma de habitar a eternidade", diz francês que é atração da abertura do Fronteiras do Pensamento 2021 Filósofo André Comte-Sponville, que estará na Maratona Fronteiras deste sábado, abrindo a temporada do projeto, é autor do best-seller "O Espírito do Ateísmo"