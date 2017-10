S-E-X-T-O-U! O sentimento mais lindo e aguardado da semana finalmente pode ser pronunciado com todas as letras. Neste clima de animação para os dois dias de descanso, a Hora do Café chega para mostrar tudo o que foi destaque nas redes sociais nesta sexta abençoada; confira:

Chaves seria filho do Seu Madruga?

Entre esta quinta e sexta, uma velha teoria das redes sociais a respeito do seriado "Chaves" voltou a ser assunto no Twitter. O site peruano Diario Libre teria entrevistado Enrique Segoviano, braço direito de Roberto Bolaños, e descoberto que o Seu Madrugada é o pai de Chaves.

Horas depois, o próprio veículo desmentiu a informação e afirmou que o bate-papo sequer existiu. No entanto, a possível paternidade do personagem virou Trending Topics no Twitter; veja alguns dos memes:

Márcia, volta para mim!

Parece que existe um coração arrependido nos arredores de São Paulo. Desde a última quarta (25), uma série de outdoors surgiram pelas estações de trem e metrô da capital paulista com os dizeres "Márcia, volta para mim! Eu te amo!". As publicações estão viralizando no Facebook desde então, inclusive na página CPTM da Depressão (que ironiza o sistema de transporte público da cidade). Veja:

Xixi? Vai ser aqui mesmo

Uma reunião de Emmanuel Macron, presidente da França, e dois de seus secretários garantiu muitas risadas por um pequeno detalhe - ou melhor, um fofo detalhe. Filmados por televisões europeias, o trio de políticos não conseguiu disfarçar a risada quando Nemo, o cachorro de estimação de Macron, resolveu fazer xixi em uma lareira, bem ao fundo da transmissão.

"Estava me perguntando sobre o que seria este som [do xixi do cãozinho]", disse o secretário de Estado da Ecologia, Brune Poirson, durante as gravações. A cena, é claro, caiu no gosto do Twitter:

Revolta com professor

Quem já enfrentou várias reescritas de Trabalho de Conclusão de Curso ou correções de manuais acadêmicos, com certeza, já deve ter perdido a paciência de ver o mesmo arquivo várias vezes. A raiva de um aluno com o professor Erick Lucena ganhou fama nas redes sociais por isso: cansado com as revisões, o estudante intitulou o arquivo como "contestação do meu ovo", situação que gerou milhares de retuítes após o compartilhamento do próprio mestre. Confira o post e algumas das piadas que correm pelo Twitter:

Chico Pinheiro e o "grito do dragão"

"Sexta-feira, hashtag graças a Deus". Um dos bordões mais amados pelos internautas sobre sexta-feira é de Chico Pinheiro, jornalista da Rede Globo que parece continuar defendendo o dia como o melhor da semana. Após uma matéria sobre o lutador de MMA, Lyoto Machida, o apresentador do Bom Dia Brasil esbanjou animação e resolveu imitar o "grito do dragão", marca registrada do esportista; veja:

Confira algumas das reações dos internautas: