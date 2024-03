Convidado do programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (7) o ator, roteirista, apresentador, humorista (e tantas outras credenciais) Gregório Duvivier, foi questionado sobre os episódios recentes que envolvem a obra O Avesso da Pele, do escritor Jeferson Tenório. É que, na última sexta-feira (1º), a diretora de uma escola de Santa Cruz do Sul publicou um vídeo nas redes sociais pedindo que exemplares da obra fossem retirados da instituição e não fossem usados por professores dentro da sala de aula. Na postagem, Janaina Venzon, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Alves de Oliveira, citou vocabulários de "tão baixo nível" para serem trabalhados com estudantes do ensino médio. A publicação foi apagada.