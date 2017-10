Quem nunca se arrependeu de enviar uma mensagem pelo WhatsApp? Pensando nisso, a empresa decidiu liberar uma função quer permite que mensagens já enviadas sejam apagadas pelo usuário antes que o destinatário as leia. Para usar o novo recurso, basta clicar na mensagem e selecionar a opção "apagar para todos". A função está sendo liberada aos poucos para usuários dos sistemas iOS e Android.

Para quem quiser usar o novo recurso, fica uma dica: as mensagens podem ser apagadas até sete minutos depois de serem enviadas. Por enquanto, a novidade está disponível apenas pra o uso no celular. A empresa não informou quando pretende expandir o novo recurso para versão web do WhatsApp.