Conheça o Alex Confeiteiro, morador de Esteio que é sucesso nacional no TikTok

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, o confeiteiro de Esteio, Alex Sandro Teixeira Santos, 41 anos, conquistou o coração de fãs por todo o Brasil com a sua simpatia. E claro, com a beleza dos seus doces. Ele já tinha anos de carreira quando, durante a pandemia de covid-19, assistiu uma live em que profissionais do ramo da alimentação conversavam sobre seus ofícios, compartilhando dicas e vivências. A troca despertou o desejo de Alex em criar seu próprio conteúdo.