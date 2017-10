Chegou a quinta-feira, também conhecida como "quase sexta", e está ficando cada vez mais difícil de acompanhar as zueiras da semana! Por isso, a equipe de GaúchaZH separou os assuntos que mais bombaram nas redes para você ficar ligado no melhor da internet!

A impactante foto de "Milagrohe"

Que a defesa de Marcelo Grohe durante o jogo do Grêmio contra o Barcelona-EQ, nesta quarta, foi sensacional, surreal, monumental e arrebatadora você já sabe. Mas, na foto que imortalizou Milagrohe, você é quem? Vejamos. Neste belo enquadramento temos o goleiro agarrado à bola. Edílson aparece agachado, com as mãos na cabeça de Grohe, parabenizando o colega pela façanha e, logo atrás, três personagens anônimos, porém não menos importantes. O de preto parece não acreditar no que viu com as mãos na boca. Logo à frente, o(a) torcedor(a) de amarelo parece tentar vomitar ou se jogar da arquibancada (será?) e já em campo, um policial de Guayaquil com cara de "o que tá rolando?" Você se identificou mais com quem?

O "busão" gigante

Sobrou aquela grana no fim do mês e a gente faz o que? Reúne a galera para uma viagem ou investe naquela tão sonhada blusinha? Que nada! A onda agora é comprar ônibus gigante. Sim, esta foi a ideia de um curitibano, o novo feliz proprietário de um biarticulado. Este é o nome que se dá para aqueles veículos gigantes (com cinco portas!) que percorre a capital paranaense pelas famosas estações tubo. À imprensa local, o colecionador de 63 anos disse que comprou o ônibus em 2012 e que a ideia era construir um museu. No entanto, o antigo estacionamento do "singelo" busão fechou há seis meses e, agora, o problema é onde estacionar esta brincadeira de 28 metros.





Rainha do pop e do morro

Depois da Bibi, a nova rainha do morro é Madonna. Da realeza pop, às favelas cariocas, a cantora virou assunto na internet após posar ao lado de policiais armados no Morro da Província, no centro da cidade. Toda trabalhada no camuflado, Madonna deu um rolê nesta quarta acompanhada de JR, artista local, responsável por várias obras da Casa Amarela, casa cultural da comunidade. A visita de Madonna à favela foi escoltada por policiais armados com fuzis. A rainha, é claro, não perdeu a chance de registrar este lacre em terras cariocas. A cantora esteve por aqui para o casamento de seu empresário, Guy Oseary, com a modelo brasileira Michelle Alves.





E por falar em rainha, Ana Maria Braga – ou simplesmente "Namaria" – deu o que falar durante o Mais Você desta quinta-feira. Enquanto comentava sobre cláusulas estabelecidas em relacionamentos, a apresentadora revelou: "E olha que eu namoro, hein!". Loro José parece não ter gostado muito de saber que "Namaria" anda de boy novo e lascou: "Vamos voltar para pauta, Ana Maria!". Rindo, a apresentadora respondeu: "Estou dentro da pauta". Louro rebateu: "Você é praticamente a pauta". A internet, óbvio, amou mais um episódio divertido envolvendo a dupla mais fofa (e loira) da TV brasileira.





Flora from hell

"Mozão" está de aniversário e você pensando em comprar flores? Não sendo uma orquídea Aristolochia salvadorensis, está valendo. Esta flor é a prova de que nem todas as plantinhas são românticas, fofas e delicadas. Algumas delas parecem vir diretamente do ladro negro da força. Fotos desta espécie de orquídea rodaram pelas redes a fora em função da bizarra semelhança entre a planta e Darth Vader. Ele mesmo, o vilão mais famoso de Star Wars. Deu medinho, né?