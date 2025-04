HB20, HB20S e Creta 2026 avançam na conectividade e equipamentos

Gama veículos atualizados da Hyundai linha 2026. Hyundai / Divulgação

O HB20, o HB20S e o Creta na linha 2026 avançam na conectividade e equipamentos. As quatro versões do hatch e do sedã e as cinco do utilitário esportivo Hyundai ficam mais completas e sofisticados. Os preços no Hyundai HB20 vão de R$ 95.790 (1.0 12V Flex MT5) a R$ 129.650 (1.0TGDI 12V Flex Platinum), no HB20S, de R$ 104.290 (1.0 12V Flex Confort) a R$ 135.310 (1.0 TGDI 12 Flex Platinun) e Creta, de R$ 149.620 (1.0 TGDI 12 Flex Confort) a R$ 198.120 ( 1,6 TDGI Flex Ultimate).

O Bluelink, sistema que mantém o carro conectado, de série em todas as versões é a principal novidade do hatch, sedan e utilitário esportivo. Gratuito por cinco anos, o sistema permite diversas funcionalidades e operações do veículo.

Monitoramento, rastreamento, imobilização do veículo, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas e até a Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular estão entre as principais funções.

O serviço permite ainda, conforme a configuração da central multimídia de cada modelo, os comandos de voz e a busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real.

Configurações e equipamentos

Bluelink, que mantém o carro conectado, em todas as versões.

As versões 1.0 aspiradas com câmbio manual do HB20 agora começam pela opção de entrada Comfort. A configuração ganhou sensor crepuscular para os faróis, multimídia com tela de 8” sensível ao toque e comando de voz e interativa com Apple Android Auto e CarPlay sem fio e comando de voz .

A Limited, que passa a ser a outra opção com transmissão manual, agrega todos os itens da Comfort e inclui acesso por aproximação, partida por botão, volante com ajuste de altura e profundidade, quadro de instrumentos digital LCD de 10”, sensor de estacionamento, alerta de ocupante traseiro e rodas de liga leve de 15” entre outros.

As configurações do HB20 com motor turbo GDI e transmissão automática compartilham os mesmos itens da Limited e Platinum com propulsor aspirado e câmbio manual. A Limited acrescenta de liga leve de 16”, grade frontal em preto brilhante, rodas de liga leve de16”, ar-condicionado digital e sistema Stop & Go.

A Platinum, topo de linha, além do pacote da Limited TGDI, faróis e luzes diurnas (DRL) em LED, rodas de liga leve diamantadas de 16”, bancos em couro preto, retrovisores elétricos rebatíveis, recarga do celular por indução, saída USB para ocupantes do banco traseiro e pacote completo de recursos de segurança ADAS, entre outros.

As novidades do sedan compacto HB20S seguem a atualização das opções hatchback. Os modelos contam com os quatro vidros elétricos em todas as versões, comodidade presente no hatch nas configurações Limited (aspirado e turbo) e Platinum.

O sistema Bluelink e bancos de couro em todas as versões são de serie do Hyundai Creta 2026. O utilitário esportivo conta com cinco configurações – Comfort, Limited, Platinum, N Line e Ultimate, as quatro primeiras com motor 1.0 TGDO 12V Flex e a a topo de linha com o 1.6 TGDI Flex, todas com o câmbio automático de seis velocidades.

Modelos, versões e preços

Fonte: Hyundai Brasil