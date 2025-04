Cronos 2026: renovado, avança no visual, conforto e conectividade

Renovado, sedan avança no visual, conforto e conectividade. Fiat / Divulgação

Renovado, visual atualizado, o Cronos 2026 avança no conforto e na conectividade. O sedan compacto Fiat é o mais vendido do seu segmento na América Latina. A frente valoriza a grade com blocos tridimensionais e remete a detalhes inspirados no novo Grande Panda italiano.

O Fiat Cronos 2026 tem preços a partir de R$ 103.409, na versão de entrada 1.0 Drive, R$ 113.990, na intermediária Drive 1.3 AT, e R$ 119.990, na topo de linha Precision 1.3 AT.

A nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente e que conecta o grupo óptico é compartilhada por todas as versões do Cronos. O para-choque segue o mesmo conceito conectado a grade inferior com temas verticais e aplique horizontal que confere equilíbrio e estabilidade a todo o conjunto do frontal.

Visual atualizado

Os retrovisores externos em preto brilhante e as novas rodas personalizadas para cada versão marcam as laterais. Nas versões Drive 1.0 e Drive 1.3 AT, as rodas em aço de 15" foram redesenhadas. Na versão topo de linha, Precision 1.3 AT, as rodas de 16” são de liga leve. O para-choque traseiro ficou mais robusto e elementos verticais.

O grupo óptico das configurações Drive 1.3 AT e Precision conta com faróis, luzes diurnas (assinatura luminosa) são full LED. Os novos faróis auxiliares de neblina, também full LED , são opcionais na versão intermediaria e de série na topo de linha.

As versões Drive e Precision equipadas com motor 1.3 e câmbio automático, passam a ter o conjunto óptico com a nova assinatura de luz, assim como aconteceu na linha Argo.

Conectividade e propulsão

Interior escurecido, volante multifuncional e multimídia de 7".

O interior escurecido é comum a todas versões. A central multimidia com tela de sete polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Os bancos em couro ecológico e os quatro airbags são de série na Precision 1.3 AT.

Os conjuntos propulsores das três configurações permanecem inalterados. Na versão 1.0, segue o três cilindros 1.0 flex de até 75 cv de potência e força (torque) de 10,7 kgfm combinado com o câmbio manual de cinco marchas. As Drive 1.3 AT e Precision 1.3 AT contam com o quatro cilindros 1.3 flex de até 107 cv de potência e força de 13,6 kgfm e o câmbio automático contínuo variável (CVT).

Versões e preços

Fiat Cronos 2026

Câmera de ré e rodas de liga leve opcionais na opção de entrada.

Drive 1.0 - R$ 103.409,00

Direção elétrica, volante multifuncional, vidros e travamento das portas elétricos, ajuste de altura de volante e do banco do condutor, multimídia 7 com espelhamento sem fio, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, monitoramento da pressão dos pneus, rodas em aço 15”, entre outros.

Opcionais

Câmera de ré, retrovisor externo elétrico e rodas de liga-leve 15”

Drive 1.3 AT - R$ 113.990

Faróis e luzes diurnas (assinatura) full LED no Drive 1.3 AT.

Acrescenta controle eletrônico de velocidade, modo Sport e faróis full LED

Opcionais

Acesso por aproximação, interior e banco customizado, câmera de ré, ar-condicionado digital, farol de neblina em LED, retrovisor externo elétrico, spoiler traseiro e frisos laterais pretos, rodas de liga-leve escurecidas

Precision 1.3 AT - R$ 119.990

Mais bancos em couro preto, ar-condicionado digital, quatro airbags (2 frontal, tórax e cabeça), bancos traseiros bipartidos 60/40, luzes de cortesia sob retrovisores, acendimento automático dos faróis, maçanetas externas cromadas, rodas de liga de 16” diamantadas e faróis de neblina em LED

Opcional