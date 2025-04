O bom desempenho do T-Cross Comfortline nas ruas e estradas. GILBERTO LEAL

O T-Cross Comfortline 2025 encara com conforto, tecnologia e segurança as ruas e estradas. Bom espaço, conectado e versátil, comportamento e consumo de combustível adequados. Rodamos 500 quilômetros com o Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI 2025 que tem preço a partir de R$ 171.490.

Atualizado, o utilitário esportivo Volkswagen foi o mais vendido do seu segmento no país em 2024 com 83.990 unidades. No primeiro trimestre deste ano repete a posição com 18.379 registros e terceiro no ranking geral.

Com 4,218 metros de comprimento, 1,760 m de largura e 1,571 m de altura, a distância entre-eixos é de 2,651 m. O porta-malas leva de 373 a 420 litros conforme a configuração dos bancos.

Design e interior atuais

O conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e assinatura em LED, a grade e o para-choque personalizam a frente. Nas laterais, as rodas são exclusivas enquanto na traseira, as lanternas em LED são interligadas.

O revestimento tem as costuras e os detalhes pespontados.

Acesso por aproximação e partida por botão, o novo revestimento em tecidos macios ao toque e as costuras e detalhes pespontados marcam o interior. Os bancos foram redesenhados e trazem m a inscrição T Cross na parte superior. O ar-condicionado é automático digital.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 8" e 10,1".

A tela de tela de 10,1 polegadas semi flutuante do VW Play é sensível ao toque e comando por voz. Interativo com Android Auto, Apple Carplay e aplicativos o sistema tem conexão com a internet. A recarga do celular é por indução. O sistema de com conta com seis alto falantes.

Propulsão e tecnologia

Motor turbo flex de 116 cv com gasolina a 128 cv com etanol.

O motor de três cilindros 1.0 turbo flex TSI gera de 116 cv (gasolina a 128 cv (etanol) de potência e força (torque) de 20,4 kgfm independente do combustível. A transmissão é automática de seis velocidades e a tração dianteira.



O Comfortline conta com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança como o sistema de frenagem autônomo de emergência com reconhecimento de pedestre, sensor de fadiga, controles eletrônicos de tração, estabilidade, velocidade e distância adaptativos, frenagem autônoma de emergência com detector de pedestre e seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), entre outros.

Versátil nas ruas e estradas

Bem calibrada, a suspensão garantiu conforto no piso irregular.

O T-Cross mostrou versatilidade nas ruas e estradas gaúchas. O comportamento foi bom com conforto, tecnologia e segurança. O desempenho do conjunto propulsor combinou o espaço, a conectividade e a tecnologia sem comprometer o consumo de combustível.



Nas ruas e estradas, o equilíbrio entre o conforto, o desempenho e a tecnologia permitiu aproveitar a potência e força do motor 1.0 turbo flex TSI com o câmbio automático e a tração dianteira.

A direção elétrica facilita a condução no trânsito urbano.

Ágil, as respostas fortes facilitaram a condução nas ruas com ultrapassagens rápidas e seguras encarando o congestionamento do trânsito urbano. A direção elétrica leve, com o apoio da câmera de ré e sensores, facilitou as manobras de estacionamento.

Na estrada, a potência e força bem distribuídas pelo câmbio automático garantiram agilidade ao utilitário esportivo compacto. As trocas de marchas foram precisas, suaves e praticamente imperceptíveis. Os modos de condução permitiram escolher a melhor opção para atender o momento.

O bom isolamento acústico reduziu o nivel de ruídos que aumentou acompanhando a rotação do motor e a velocidade.

Suspensão e consumo

Barras longitudinais no teto e placa de proteção no para-choque.

Bem calibrada, a suspensão absorveu as irregularidades do pavimento, buracos, lombadas e quebra-molas. Macia sem comprometer a estabilidade permitiu rodar com seguranças em trechos sinuosos e velocidade mais elevada. Os recursos eletrônicos auxiliaram a condução quando preciso.



O consumo de combustível do T-Cross 200 TSI pelo Inmetro é de 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/litro na estrada (etanol), e 11,9 km/l e 14,1 km/l (gasolina).



Rodando sempre com gasolina, durante nossa avaliação o consumo no fluxo urbano, as médias ficaram entre de 8,9 km/l a 12,8 km/l. Nas estradas, em velocidade constante de 80 km/h variaram de 14,9 km/l a 19,3 km/l, e de 110 km/h, de 13,9 km/l a 17,6 km/l.

Conclusão

Grupo óptico e assinatura em LED e para-choque exclusivo.

O T-Cross Confortline é bem completo. Com bom espaço, conectado e versátil, o comportamento adequado do utilitário esportivo compacto não compromete o consumo de consumo de combustível.



As respostas rápidas do conjunto propulsor facilitaram a condução nas ruas e estradas. A direção elétrica leve, a câmera de ré e os sensores facilitaram as manobras de estacionamento.

Acabamento sofisticado e instrumentos e multimídia digitais.