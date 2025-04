GR Corolla: esportivo Toyota tem garantia de até 10 anos inclusive para seminovos

Toyota amplia a garantia do hatchback esportivo CR Corolla. Toyota / Divulgação

O GR Corolla tem garantia de até 10 anos inclusive para seminovos. O programa Toyota 10, disponível para diversos modelos da marca japonesa chegou também ao hatch esportivo. Disponível sem custo adicional, a ampliação vale para todas as unidades comercializadas desde 2023 quando o modelo chegou ao Brasil. O CR Corolla tem preços de R$ 416.990, na versão Core, e de R$ 461.990, na Circuit.

O programa Toyota 10 é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.

A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros e abrange peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.

Freios com discos ventilados e pinças em alumínio vermelhas.

A ampliação da garantia, destaca o gerente geral de pós-vendas da Toyota do Brasil, Jorge Mussi, reflete o compromisso em proporcionar uma experiência exclusiva, desde a compra até toda a jornada como cliente. “ Essa ação simboliza a confiança que temos em nossos veículos e reforça nossa marca como pioneira na oferta desse benefício no segmento de veículos esportivos”, destaca.

Inspirado nas pistas

Motor 1.6 turbo de 304 cv de potência e força de 37,7 kgfm.

Desenvolvido para priorizar a esportividade, o conjunto propulsor GR Corolla combina o motor três cilindros 1,6 turbo de 304 cv de potência e força (torque) de 37,7 kgfm com o câmbio manual de seis marchas. A tração é integral GR-Four.

Plataforma TNGA-C reforçada com , com mais pontos de solda.

Montado sobre a plataforma GA-C, o visual esportivo exclusivo, a grade frontal foi desenvolvida para melhorar a admissão de ar para o motor. Tomadas de ar no para-choque, nos para-lamas e sobre o capô maximizam a aerodinâmica e resfriamento.

Frente ousada com ampla grade e capô com entradas de ar.

Os para-lamas dianteiros e traseiros são mais largos 30 milímetros para comportar as bitolas maiores. As rodas forjadas garantem maior rigidez e leveza. O sistema de exaustão com três saídas de escape reforça o apelo visual. O silenciador com válvula reduz a pressão dos gases, ajuda o motor a entregar acelerações fortes, a otimizar a curva de rotações do conjunto mecânico e amplificar a sonoridade.

Pilotagem facilitada

Instrumentos digitais com informações de carros de corrida.

Inspirado nos carros de corrida, o quadro de instrumentos remete às necessidades dos pilotos profissionais. A tela de 12,3 polegadas mostra informações de pressão do turbo, posição de marcha e tacômetro. Pedaleiras cromadas, os bancos esportivos tem acabamento em camurça e couro sintético com costuras vermelhas. O ar-condicionado automático digital é de duas zonas.

Revestimento em camurça, couro sintético e costuras vermelhas.

A alavanca de câmbio tem curso curto para facilitar trocas rápidas e o freio de estacionamento manual garante mais controle em situações extremas. A ausência do apoio de braço central permite mais liberdade de movimento em manobras na pista.

Recursos de segurança

Motor 1.6 turbo, câmbio manual e tração integral GR-Four.

O GR Corolla conta com o Toyota Safety Sense 3.0, recursos de apoio à condução e a segurança: controle eletrônico de velocidade adaptativo por radar, sistema de pré-colisão com detecção de pedestres, alerta de saída de faixa com assistência à direção, assistência à sinalização rodoviária.

O GR Corolla pode contar com o sistema TTS 3 com monitor de ponto cego e a alerta de tráfego cruzado traseiro.

Versões e preços

Teto de fibra de carbono, asa traseira e escapamento triplo.

GR Corolla

Core - R$ 416.990,

Direção eletro assistida progressiva, volante com ajuste de altura e profundidade, bancos esportivos com acabamento em camurça e couro sintético com costuras vermelhas, multimídia de sete polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, pinças de freio na cor vermelha, rodas forjadas BBS e estepe temporário.

Circuit - R$ 461.990