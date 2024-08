O C3 You! é o carro turbo automático de menor preço no país e o mais rápido do seu segmento. A nova versão topo de linha do hatch compacto traz o motor turbo de até 130 cv, câmbio automático contínuo variável (CVT) e detalhes visuais e internos exclusivos. O Citroën C3 You! tem preço sugerido a partir de R$ 95.990.