Renovada, com atualização visual, na conectividade e na segurança, a Amarok 2025 será a atração da Volkswagen na Expointer, que começa neste sábado (24) no Parque Assis Brasil, em Esteio (RS). O evento é o maior do agronegócio gaúcho e um dos principais da América do Sul. Além do estande com a exposição de seus principais veículos, haverá uma pista para teste da Amarok.