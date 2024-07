A fábrica da General Motors de Gravataí chega aos 24 anos com um novo investimento de R$ 1,2 bilhão. O aporte servirá para o lançamento de um novo veículo e atualizações da planta e dos Onix hatch e sedã. O anúncio tem significativa importância no momento em que o Rio Grande do Sul se recupera da maior catástrofe climática em sua história.