Renault e Geely assinam acordo para a produção e venda de carros elétricos e híbridos no Brasil

Renault produzirá carros elétricos e híbridos para a Geely. Renault / Divulgação

A Renault e a Geely assinaram acordo para a produção e venda de carros elétricos e híbridos no Brasil. O grupo chinês será acionista minoritário dos franceses e terá acesso às linhas de produção do complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná, e a rede de concessionários da marca.

Os dois grupos são sócios da Horse, empresa que produz motores como os 1.0 e 1.3 turbo que equipam os Renault Kardian, Duster e Oroch montados no Brasil. Também têm uma joint venture na Coreia do Sul, em que a Geely detém 34% das ações da Renault.

O comunicado divulgado nesta segunda-feira (17) pelos dois grupos destaca que a Renault do Brasil deve se tornar distribuidor da gama de produtos da Geely Holding de modelos de veículos zero e de baixas emissões no país, por meio de seu atual ecossistema de distribuição. O que reforçará a parceria estratégica.

Produção, venda e serviços compartilhados

Chinesa Geely será sócia minoritária da Renault do Brasil.

A Geely deve investir na Renault do Brasil para se tornar um acionista minoritário, o que permitirá o seu acesso à infraestrutura de produção local, vendas e serviços. O comunicado ressalta que “o negócio ainda está sujeito à assinatura dos acordos definitivos e aprovações prévias das autoridades regulatórias pertinentes”.

Renault Kardian usa motores produzidos pela Horse.

Pelo acordo de cooperação, as duas fábricas da Renault no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), devem ser disponibilizadas para a produção destes novos veículos, tanto para a Geely como para a Renault, além da atual gama de modelos da marca francesa.

Sobre a área de vendas, a Renault deve se tornar o distribuidor da linha de modelos de veículos zero e de baixas emissões da Geely no Brasil. A Geely deve se beneficiar das forças e expertise comercial da Renault, o que acelerará a expansão do negócio do chinês no Brasil, principal mercado automotivo na América do Sul.

