Novo Aston Martin Vanquist chega ao Brasil

Aston Martin de série mais potente em 111 anos da marca. Aston Martin / Divulgação

A nova geração do Vanquist chega ao Brasil. Com produção limitada em mil unidades por ano, o GT Aston Martin mantém o tradicional motor V12. A Aston Martin São Paulo apresentou o carro mais potente dos 111 anos de história da marca que tem preço de R$ 5,4 milhões e previsão de entrega aproximada de dez meses.



O Aston Martin Vanquish desembarca no país na cor de lançamento Supernova Red. Para atender o desejo de seus clientes mais tradicionais, a montadora britânica continuou sua dinastia de 25 anos de carros-chefe com motor V12. O mais potente já visto da marca em sua linha principal de carros esportivos.



No topo de uma evolução, o Vanquish 2024 quase dobrou as entregas de potência e força (torque) desde o primeiro conceito do Projeto Vantage em 1998.

Mais potente de série

Visual ousado, carroceria em alumínio e avançada tecnologia. Aston Martin / Divulgação

O coração do GT britânico é o novo motor 5.2 V12 biturbo de 835 cv de potência e força (torque) de 101,9 kgfm.

O superesportivo acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e chega a velocidade máxima de 345 km/h, a maior de um carro de produção em série da Aston Martin até hoje.

Spoiler integrado, lanternas em LED e detalhes em carbono.

O chassi aprimorado permite ao Vanquish aproveitar o processamento dos sistemas de controle do conjunto propulsor, chassi e freio mais sofisticados disponíveis. A combinação única de caráter e capacidade funde o conforto de um GT com a precisão, comportamento e experiência de direção de um supercarro.

As rodas de 21 polegadas são em FullSatin Bronze.

A caixa de câmbio automática ZF de oito velocidades é combinada com um diferencial eletrônico de deslizamento limitado traseiro, o e-diff. Integrado ao programa eletrônico de estabilidade, atua no comportamento dinâmico do carro, o que permite o deslizamento das rodas gerenciado no eixo traseiro para otimizar a tração. As rodas de 21 polegadas são em FullSatin Bronze.



Projetado como um carro de dois lugares, o interior do Vanquish é focado em proporcionar prazer ao motorista e ao acompanhante. O console central rebaixado aumenta a sensação de clareza, espaço e luxo.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 10,25".

O interior combina materiais premium. Uma linha horizontal cromada substitui a costura tradicional no painel. O quadro digital de instrumentos de 10,25” é personalizável.



O multimidia com tela sensível ao toque Pure Black de 10,25” integrado ao console central, apresenta tecnologia com controle de gestos capacitivos completos com um ou vários dedos. Navegação integrada, o multimídia é interativo com Android Auto, Apple Carplay, aplicativos e Aston Martin Connected Car sem fio. O sistema de áudio Bowers & Wilkins é padrão.

