Conheça os carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2025

A recuperação do mercado automotivo continua apesar do resultado negativo de janeiro, mesmo assim, o melhor para o mês desde 2015. Com o avanço dos últimos meses de 2024, o ano começou desacelerado. Quase todos os segmentos amargaram quedas em relação a dezembro mas cresceram na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Fiat e a picape Strada mais uma vez lideraram tranquilas o mercado brasileiro.

O comportamento de janeiro, historicamente pior do que dezembro é lembrado pelo presidente da Fenabrave, a entidade dos concessionários, Arcelio Junior. Além de férias coletivas nas montadoras, o reflexo do movimento acelerado do final do ano reduz os negócios normalmente em janeiro.

O executivo justifica que é um período com características singulares e que influenciam o desempenho de emplacamentos como o orçamento das famílias afetado por despesas como IPVA, matrículas e material escolar, além de ser uma época em que muitos consumidores saem em férias e acabam postergando a decisão de compra de veículos.

Montadoras e modelos

A Fiat manteve a liderança com 34.359 emplacamentos e 21,49% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de 13 mil carros e quase sete pontos percentuais à frente do segundo colocado. A Strada entra no quinto ano consecutivo como o carro mais vendido do país com 8.777 unidades. A Fiat também lidera nos segmentos de hatch de entrada, sedã e van.

A Volkswagen manteve a segunda posição de 2024 com 21.128 registros e participação de 13,22%, um ponto percentual a mais em relação ao terceiro colocado. A General Motors foi a terceira com 19.652 emplacamento 12,29% de participação.

A Toyota voltou à quarta posição com 11.577 registros e 9,24% do mercado. A Hyundai fechou o ranking das "cinco mais" com 9.938 registros e 6,77% de participação. Seguiram Jeep, Renault, Honda, BYD e Nissan.

Líderes

Posição, marca, volume e participação

1. Fiat: 34.359 – 21,249%

2. Volkswagen: 21.128 - 13,22%

3. General Motors: 19.572 - 12,29%

4. Toyota: 11.577 – 7.97%

5. Hyundai: 9.938 – 6,77%

6. Jeep: 9.233 - 5,77%

7. Renault: 8.216 – 5,14%

8. Honda: 7.402 – 4,63%

9. BYD: 6.587 – 4,12%

10. Nissan: 6.537 - 4,0%

Fonte: Fenabrave

Chinesas avançam

As chinesas BYD e GWM, com a diversificação de modelos e preços competitivos, avançaram, se aproximaram e superaram marcas tradicionais. A BYD avançou uma posição e fechou janeiro em nono com a venda de 6.687 veículos e 4,12% do mercado, à frente da Nissan por 50 unidades. A GWM subiu ª para a 14º com 2.598 registros e participação de 1,62%.

Automóveis e comerciais

O emplacamento de 171.299 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus despencou 33,49% na comparação com dezembro de 2024, mas aumentou 5,97% em relação ao mesmo mês de 2024. Pelos dados divulgados pela Fenabrave foi o melhor janeiro desde 2025.

Em janeiro foram emplacados 123.377 automóveis, tombo de 35,01% sobre dezembro e mais 4,12% (janeiro 2024), comerciais leves, 36.491, menos 32% e mais 8m755 (janeiro 2024).

Caminhões e ônibus tiveram 11.361 registros, menos 17,39% e mais 19,13% (janeiro 2024). Foram 9.170 veículos de carga, menos 17,82% e mais 14,75% (janeiro 20224) e 2.191 de transporte coletivo, menos 17,39% e mais 19,13% (janeiro 2024).

Os carros eletrificados tiveram 16.312 registros em janeiro, queda de 23,78% na comparação com dezembro e salto de 36,24% sobre janeiro de 2024. Híbridos foram 12.673 (menos 25,77% e mais 65,68%) e elétricos 3.669 (menos 15% e menos 16%).

A BYD liderou os híbridos com 4.010 registros e participação de 31,84%, seguida pela Fiat com 2.883 unidades e 22,75% e pela GWM com 2.241 e 17,68%.

A BYD também liderou os elétricos com 2.477 registros e 68,07% de participação, seguida pela Volvo com 394 unidades e 10,83% e pela GWM com 349 e 9,53%.

A Fiat Strada entra o quinto ano na liderança consecutiva como o carro mais vendido no país. Os 8.777 registros ficaram quase três mil unidades à frente do segundo colocado, o Volkswagen Polo.

Do segundo ao sétimo posto, a pista foi acirrada com pouco mais de 500 unidades separando seis modelos. Apenas 160 separaram os irmãos Chevrolet Onix e Tracker. Do utilitário esportivo Chevrolet para o VW T-Cross foram apenas 104 emplacamentos. Distância ainda menor de 24 unidades do Fiat Argo (6º) para o Hyundai Creta (7º).

Carros mais vendidos janeiro 2025

Posição, modelo e unidades

1º Fiat Strada - 8.777