A queda na exportação, o aumento da importação, as dificuldades de financiamento nos primeiros meses do ano comprometeram a produção de veículos em 2023. A venda oscilou ao longo dos meses e foi beneficiada pelo programa de incentivo do governo federal lançado em junho com benefícios fiscais e pelos bons resultados de dezembro. O ano fechou em alta. O balanço de 2023 da Anfavea (entidade dos fabricantes) mostrou a queda 1,9% na produção de veículos e de 16% na exportação e o avanço de 9,7% na venda.