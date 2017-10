O show dos caminhões que transportam a riqueza brasileira Gilberto Leal

Uma palavra invadiu os estandes das montadoras de caminhões, dos corredores e bares da 21ª Fenatran (Salão Internacional da Indústria do Transporte). Otimismo. Nos 82 mil metros quadrados do São Paulo Expo, os oito grandes fabricantes de veículos comerciais do país, fornecedores de peças, componentes e serviços – ao todo 350 marcas – mostram o melhor do setor e a certeza da retomada gradativa do mercado em todos os seus segmentos. Para o presidente da Anfavea (entidade dos fabricantes), Antônio Megale, a economia começou a andar e, felizmente dissociada da crise política do país. Quando o Produto Interno Bruto, o PIB, começar a crescer, o que Megale acredita que ocorrerá em 2018, a retomada das vendas de caminhões deverá crescer de forma significativa. Reforçou seu otimismo lembrando o recorde das exportações de veículos de carga neste ano, o que ajudou reduzir a capacidade ociosa da indústria dos últimos quatro anos. A Fenatran se encerrá nesta sexta-feira, 20 de outubro.

Protótipos mostram avançadas tecnologias

O presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters, manifestou seu otimismo cuidadoso e moderado em relação à retomada das vendas. Destacou que os sinais de estabilidade do mercado são claros e que o próximo ano, o crescimento do segmento de caminhões poderá ser de dois dígitos. Justificou que, quando a demanda é muito reprimida, na retomada o crescimento é mais rápido. Destacou que a crise brasileira foi pior do que a de 1929 e que poucos países no mundo passaram por uma crise como a enfrenta pelo Brasil. O presidente da DAF, Michael Kuester, destacou que a Paccar como uma oportunidade de crescer e que expandirá suas atividades do Mercosul. Além de investimento na produção e desenvolvimento de produtos a serão aplicados R$ 100 milhões para abertura de um banco

A qualidade da exposição mostra o otimismo dos fabricantes

O clima de otimismo foi comprovado pelo anúncio de novos e significativos investimentos das principais montadoras como a Mercedes-Benz que aplicará R$ 2,4 bilhões na atualização de suas fábricas de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG) e a Iveco, U$ 120 milhões nos próximos dois anos para desenvolvimento de produtos. Empresas de autopeças, componentes e reboques como a gaúcha que, além de 21 novos produtos, anunciou a retomada da construção da fábrica de Araraquara (SP), onde produzirá vagões e semirreboques canavieiros, com operação prevista para o primeiro semestre de 2018. A Randon ainda ampliará as instalações da Fras-le, em Pinghu, na China, que aumentará 2,5 vezes a produção.

Primeira caminhão elétrico brasileiro chegará às ruas em 2018 Gilberto Leal

O caminhãozinho elétrico VW e-Delivery, comerciais leves, veículos conectados e semi-autônomos e os super-pesados para o transporte de cana-de-açúcar, madeira e minérios e uso em qualquer terreno têm espaço especial nos estandes de diversas montadoras. Desenvolvido pela engenharia brasileira da Volkswagen Caminhões e Ônibus junto com a Eletra, o e-Delivery no começo de 2018 integrará a frota da Ambev para entregas nas ruas de São Paulo. O motor elétrico de 80 kW -109 cv – e força (torque) de 50 kgfm é alimentado por bateria de íon-lítio com autonomia para 200 quilômetros e atua com câmbio automático. Do tipo tipo plug-in, permite a recarga em tomadas comuns, com a reposição de 30% da carga em 15 minutos e três horas para a carga total. A VW mostra a nova família do Delivery com versões de 3,5 a 13 toneladas.

Os possantes modelos fora-de-estrada chamam a atenção

No estande também está a familia Constellation com destaque para o protótipo VW Constellation 33.440 Tractor, destinado para os segmentos canavieiro e madeireiro. A partir de janeiro de 2018 a Constellation terá o pacote Robust além das atuais linhas Trend e Prime.

Mercedes-Benz 1111, o caminhão mais vendido até hoje no país

O motorista, que conhece cada buraco, cada curva, cada pedacinho do caminho das estradas por onde escoa a riqueza brasileira, e os transportadores foram ouvidos pela Mercedes-Benz para o desenvolvimento da linha de caminhões 2018. Os Accelo, Atego, Axor e Actros trazem novos recursos de conforto, segurança, desempenho e economia.

Série especial Actrox Vintage terá cabine clássica dos anos 60/70

O Actros Série Especial, ganhou edição limitada de 21 unidades do top de linha da marca com estilo retrô inspirado nos clássicos caminhões L-1111 e L-1113 das décadas de 1960 e 1970, os mais vendidos no Brasil em todos os tempos.

Venda de produtos como réplicas de veículos, roupas e relógios

A Mercedes-Benz apresenta também edição especial comemorativa aos 20 anos da Sprinter no país. O veículo leve traz itens de segurança como assistente de partida em rampa e câmera de ré. A Mercedes mostra ainda serviços de conectividade como a nova função do sistema de gestão de frota e rastreamento FleetBoard. Pela telediagnose identifica, por exemplo, a necessidade de manutenção e, aciona o cliente para avisá-lo e propor a melhor solução em eventuais defeitos no motor, câmbio, embreagem, freio e outros. A partir de janeiro de 2018, todos os caminhões Actros vendidos no país sairão de fábrica com o Fleetboard ativado.

Ford Cargo Connect traz avançada tecnologia semi-autônoma

A forte queda da venda de caminhões não impediu que a Ford continuasse investindo no segmento de veículos comerciais. A montadora que comemorou no começo do mês 60 anos da produção de seu primeiro caminhão brasileiro, levou para a Fenatran 16 modelos. O destaque é o Cargo Connect com avançada tecnologia semi-autônoma. Desenvolvido pela engenharia brasileira, traz todos os recursos eletrônicos que a marca pretende popularizar como faróis inteligentes, pesagem de carga, assistente autônomo de frenagem, alerta de ponto cego e sistema de diagnósticos para manutenção preventiva, reportada pelo próprio veículo.

Veículos comerciais têm modelos para todos os tipos de trabalho

O protótipo do Boné Alerta, foi apresentado pelo presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters. Sensores monitoram o comportamento do motorista e alertam com sinais sonoros, luminosos e vibra ao detectar sinais de sonolência.

DAF reforça sua linha de caminhões pesados

A DAF lançou dois modelos para o uso fora de estrada ampliando as gamas CF e XF. Os novos CF85 e XF105 foram desenvolvidos para uso severo no transporte de cana-de-açúcar e madeira. Utilizam motor Paccar de 13 litros e 460 cv e 520 cv e transmissão ASTronic automatizada de 16 marchas. O XF 105 conta com opções de cabine Comfort Cab e Space Cab, ambas com cama. Além das duas opções, o CF85 pode vir ainda com as Day Cab, de teto baixo, e a Sleeper Cab, também de teto baixo e cama. O peso bruto total combinado (PBTC) é de 91 toneladas e capacidade máxima de tração (CMT) de 175 toneladas.

Montadora sueca desenvolve serviços conectatos

A Volvo, que renovou sua linha de veículos em 2014, continua desenvolvendo serviços conectados. A sueca apresentou o primeiro caminhão VM Autônomo, desenvolvido pela engenharia local para o transporte de cana-de-açúcar. O veículo se auto-conduz através das linhas de plantação, ao mesmo tempo em que evita esmagar os brotos. O objetivo é o de reduzir as perdas de produção que advêm da destruição dos soquetes durante a colheita. O veículo ainda não tem data de chegar ao mercado. A montadora trabalha com tendências que o transporte, a logística e a infraestrutura terão nos próximos cinco a 10 anos mais mudanças do que nos últimos 20 anos.

Caminhões impressionam pelo porte e capacidade de carga

A Scania lançou o Super Rodotrem com motor V8 de 620 cv, 11 eixos e capacidade de carga de 91 toneladas para o transporte de cana-de-açucar. Além dos veículos o setor de cana-de-açúcar e mineração, lançou também novos motores para as linhas rodoviárias, de 450 e 510 cv. A Scania propõe soluções inteligentes conectadas e sustentáveis. Na área de serviços, o destaque é o Driver Coaching, que orienta os motoristas como dirigir melhor e de maneira mais econômica.

Linha de utilitários leves para transporte no trânsito urbano

A Iveco comemora 20 anos de operação no país com a apresentação de novas opções dos caminhões nas linhas Daily e Tector, séries personalizadas da Daily e do Hi-Way, seu modelo extra-pesado premium. A Daily City 30S13 nas configurações chassi cabine e furgão e peso bruto total (PBT) de 3,5 toneladas, para o transito urbano, e pode ser conduzida com habilitação na categoria B.

Montadora terá novos modelos durante o próximo ano

A italiana anunciou o investimento de US$ 120 milhões no desenvolvimento de novos produtos nos próximos dois anos. No primeiro trimestre de 2017 chegará a nova Daily City 30S13 nas versões chassi cabine e furgão, para cargas fracionadas em centros urbanos com restrições de circulação. Na linha Tector, além do recém-lançado Tector Auto-Shift, expõe também os 80-190 e 110-190 que serão comercializados a partir do último trimestre de 2018.

Peugeot prepara ofensiva no segmento de utilitários leves

O utilitário leve Expert é o lançamento da Peugeot. O furgão é montado sobre a plataforma EMP2, a mesma do 3008. Produzido pela Nordex, no Uruguai, o Expert conta com motor 1.6 diesel de 115 cv e força (torque) de 30 kgfm e tem capacidade para 1.500 kg. A montadora garante que a dirigibilidade do furgão é a mesma que um veículo de passeio. Na Fenatran, o furgão tem preço especial de R$79.990. A Peugeot anunciou também o avanço no segmento de utilitários leves com a chegada do novo Boxer, com capacidade para 2.700 quilos, em 2018, dentro do projeto de conquistar novos clientes e, ainda sem data definida, de uma picape. A francesa também oferecerá serviços de pós-venda (o programa Peugeot Total Care), com atrativos especiais para os clientes donos de utilitários. A vice-presidente da Peugeot para América Latina e diretora geral para o Brasil Ana Theresa Borsari, revelou o desejo da marca de encantar os clientes com a qualidade dos produtos e dos serviços pós-venda.

Tanque cilíndrico em aço carbono, destaque do grupo gaúcho

A Randon trabalha com a e expectativa de pequeno crescimento no primeiro semestre de 2018. Seu diretor-presidente, David Randon, afirmou que o setor de transporte está em um momento de retomada. Mas destacou que no segundo semestre do próximo ano há uma incógnita e tudo depende do período eleitoral. Na Fenatran, a empresa a presenta o novo Tanque Cilíndrico Linha R com inovações implementadas para ser um referencial no segmento de transporte de combustíveis. Produzido em aço carbono, a geometria cilíndrica do tanque permite maior versatilidade na distribuição de combustíveis para os postos de abastecimento. A Divisão Implementos participa, com sua linha de basculantes, graneleiros, siders, tanques e bases para contêiner. Também mostram novidades as autopeças – Master, Suspensys, JOST e Fras-le. Ainda presentes o Banco Randon e a Randon Consórcios.

Viagem a convite da Anfavea