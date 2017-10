Visual típico norte-americano destacado pelos cromados Gilberto Leal

Bem completo, generoso espaço, potente conjunto propulsor e avançados recursos eletrônicos de segurança, o Chevrolet Equinox tem todos os requisitos para conquistar o seu espaço no mercado brasileiro. A versão topo de linha Premier, a única disponível, remete o crossover médio fabricado no México aos concorrentes premium das alemãs Audi, BMW e Mercedes-Benz. Para completar, o motor 2.0 turbo de injeção direta e 262 cv - que atua com o câmbio automático de nove velocidades e tração integral - é o mais potente do seu segmento. Apenas com a pintura como opcional, o Chevrolet Equinox Premier custa R$ 149.900.

Frente robusta com ampla grade, faróis afilados e vincos General Motors

Substituto da Captiva, o Equinox completa (no final de 2019 deverá chegar um crossover compacto) a linha de utilitários esportivos da General Motors no país.

A família de utilitários esportivos Chevrolet Gilberto Leal

Posicionado entre a Tracker e a Trailblazer, enfrentará o Jeep Compass (versão diesel) e modelos da Audi, BMW, Mercedes-Benz, Kia e Toyota com a vantagem de ser o mais potente. Conforme a montadora, o crossover tem 110 itens de conforto e segurança e chega para ser referência no setor.

Crossover enfrentará os alemães Audi, BMW e Mercedes-Benz

O design acompanha a identidade visual dos novos veículos globais Chevrolet como a frente ampla e horizontal e os faróis afilados integrados à grade. Vincos e as rodas de alumínio com aro 19 polegadas marcam as laterais. Na traseira, linhas horizontais e o aerofólio sobre a tampa do porta-malas e, na base, duas saídas de escape. Para completar, no melhor estilo norte-americano, cromados na grade frontal, para-choques, molduras das portas e janela e barras longitudinais do teto.

Potente motor 2.0 turbo, injeção direta de combustível e 262 cv

O Equinox chega na versão topo de linha, a Premier. O conjunto propulsor conta com o motor turbo 2.0 de 262 cv e força (torque) de 37 kgfm que atua com câmbio automático de nove velocidades. A tração é integral com opções dos modos 4x2 e 4x4 e ajuste por seletor no console central do painel. As rodas são de alumínio e 19 polegadas.

Alerta de esquecimento de pessoas no banco traseiro Gilberto Leal

Conforme a General Motors, o Equinox acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos, retoma a velocidade de 80 km/h a 120 km/h, em 5,5 segundos e chega à velocidade máxima atinge 210 km/h limitada eletronicamente. De acordo com dados do Inmetro, o crossover percorre 8,4 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada.

Generoso teto solar panorâmico com acionamento elétrico

Com 4,652 metros comprimento, 2,105 m de largura, 1,695 m de altura e entre-eixos de 2,725 m, o Equinox acomoda até cinco ocupantes e bagagens. O porta-malas leva de 468 a 1.627 litros com os bancos traseiros rebatidos. O silencio interno é garantido por sistema que emite ondas contrárias para cancelamento de ruídos externos do motor.

Acabamento em dois tons, volante multifuncional e central MyLink

Bem completo, o Equinox tem chave presencial com abertura das portas por aproximação e partida do motor por botão. Sofisticado acabamento, os bancos em couro perfurado tem costuras duplas, o do condutor com ajustes elétricos e duas memórias. O painel é revestido em materiais macios ao toque. As molduras centrais do quadro de instrumentos, do console, do volante e saídas de ar são metalizadas.

Sofisticado interior, revestimento em couro e materiais macios

O utilitário esportivo médio traz direção elétrica com regulagem em altura e profundidade, volante multifuncional, ar-condicionado digital de duas zonas com saída para o banco traseiro, central multimídia MyLink com tela de oito polegadas sensível ao toque, GPS integrado, câmera de ré e pareamento do celular com os sistemas Android Auto e CarPlay, sistema de som Bose, teto solar panorâmico e abertura elétrica do porta-malas por sensor de movimento.

O sistema OnStar permite monitorar e comandar funções do veículo por aplicativo no smartphone. Além das entradas USB e de força, o crossover conta carregador sem fio por indução para celulares.

Traseira com linhas horizontais, aerofólio e lanternas em LED

O freio de estacionamento do utilitário esportivo tem acionamento elétrico. A segurança é reforçada pelos seis airbags – frontais, laterais e de cortina -, sistema de frenagem automático de emergência, assistências de partida em rampa, de permanência de faixa, de ponto cego e de estacionamento, alertas sensorial, luminoso e sonoro de colisão e de esquecimento de pessoas no banco traseiro. Os faróis de LED adaptativos evitam ofuscar a visão do motorista da pista contrária.

Acionamento da tampa do porta-malas por sensor

Volante e console com molduras cromadas

Quadro de instrumentos com mostradores analógicos e digitais

Sistema OnStar permite monitorar e comandar funções do carro

MtLink interativo com os sistemas Android Auto e CarPlay

Espaço para três adultos no banco traseiro