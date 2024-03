A paixão dos brasileiros por carros se renova a cada ano. Com o mercado aquecido, a CarHouse Hyundai amplia agora o seu atendimento na região do Vale do Taquari com a inauguração de uma concessionária totalmente nova, com maior capacidade de atendimento, showroom mais moderno e itens de conforto e conveniência para receber os clientes de toda a região.