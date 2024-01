Preocupação Azul. É nítida a inquietação do torcedor gremista com a falta de reforços, especialmente no ataque. Vai ficar cada dia mais difícil os dirigentes pedirem paciência, mesmo que tenha havido a contratação do experiente goleiro argentino Augustín Marchesín e as entrevistas de Alberto Guerra e Antônio Brum se mostrem extremamente transparentes. A pressão aumenta diariamente e é preciso a quem dirige ter o equilíbrio entre o curto prazo, o pouco dinheiro e a alta exigência.