Sem o volante Fernando, que por motivos pessoais ficou em sua terra e vai jogar no Vila Nova-GO, o Inter passou a ter uma necessidade naquilo que parecia um luxo: a busca por Tiago Maia. Mais jovem e, no mínimo, de mesmo nível em relação ao ex-jogador do Sevilla, o meio-campista do Flamengo merece mais do que nunca o esforço da diretoria colorada em sua contratação.