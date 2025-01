O Inter precisa de competitividade dentro do elenco

Roger Machado deixou o torcedor em êxtase e com boas perspectivas para 2025. Porém, isso é pouco para um clube com o tamanho do nosso. Ricardo Duarte / Divulgação Internacional

As últimas temporadas precisam servir de aprendizado para a direção colorada. De formas diferentes, o planejamento do Inter fracassou. Em algumas oportunidades, faltou reforçar um elenco relativamente forte. Em outras, o clube pecou na avaliação de quem deveria estar na casamata.

Nesses casos, alguns sinais foram dados antes da corda arrebentar. E, mais uma vez, o Inter tem recebido nos últimos dias sinais que indicam o que deve mudar para que o ano possa ser de sucesso.

O nível do futebol brasileiro está muito alto. Por conta disso, a margem de erro na hora de tomar decisões importantes é quase zero. Se tudo não for bem feito, os resultados não serão positivos.

O segundo semestre do Inter no ano passado empolgou. A organização alcançada pelo técnico Roger Machado deixou o torcedor em êxtase e com boas perspectivas para 2025. Porém, isso é pouco para um clube com o tamanho do nosso. Dentro do Beira-Rio é importante aproveitar o bom momento, mas ter o entendimento de que isso não garante nada em termos de conquistas.

O time precisa de reforços. Esses novos jogadores podem tornar o ambiente colorado competitivo de forma positiva. Quando muitos jogadores de qualidade estão dividindo o vestiário, ninguém consegue ficar na zona de conforto. Nestes casos, a busca por vaga no time é constante e todos ganham com isso.

Times vencedores, afinal, são competitivos diante dos adversários e, também, internamente. E essa pode ser uma grande ferramenta para buscar títulos.