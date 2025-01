Flamengo faz proposta milionária ao Inter por Vitão, diz site

Vitão tem contrato com o Inter até 2026. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Flamengo fez uma proposta milionária por Vitão, de 24 anos, mas a oferta foi negada pelo Inter, noticiou o GE neste domingo (19). Segundo o portal, o negócio incluía o abatimento da dívida pela contratação de Thiago Maia e um valor adicional, totalizando 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62,4 milhões).

Com contrato com o Colorado até 2026, o zagueiro já quase deixou o Beira-Rio na metade do último ano, após uma oferta do Betis. O clube espanhol chegou a encaminhar a contratação do jogador, mas teve que recuar após dificuldades com as regras do fair play financeiro. À época, os espanhóis sinalizaram que iriam pagar 8 milhões de euros por Vitão.

Em relação a Thiago Maia, o Inter o comprou do Rubro-Negro em julho do ano passado, por 4 milhões de euros, divididos em 10 parcelas. O atraso no pagamento das parcelas, contudo, levou o Flamengo a entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. Em uma entrevista coletiva, o presidente Alessandro Barcellos garantiu que o compromisso seria honrado.

— Todos os pagamentos estão sendo reorganizados. Todos sabem, não é novidade, o momento que passamos no Rio Grande do Sul e a prioridade que tivemos de recuperar nosso patrimônio. Precisamos reorganizar os pagamentos. Nada fora do normal — disse em novembro.

Já em janeiro deste ano, o Colorado passou a negociar a saída do jogador para o Santos. A questão, no entanto, ainda não foi fechada e o futuro de Thiago Maia em Porto Alegre é incerto.