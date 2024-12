Quem não deve ficar no Inter em 2025?

A maior decepção, com certeza, é Lucas Alario. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

O encerramento da temporada traz algumas reflexões importantes para o ano seguinte. No caso do Inter, tivemos ótimos aprendizados e legados relevantes para a continuação do projeto em 2025. É importante levar esses acontecimentos em consideração para ditar como será a próxima trajetória do clube.

As boas notícias são óbvias para o Inter. A grande maioria dos colorados tem em mente os seus protagonistas. Jogadores como Vitão e Wesley são essenciais para manter o nível da equipe alto. Além deles, Bernabei que foi uma grata surpresa também precisa estar no plantel. É difícil manter qualidade se as peças mudarem bruscamente.

É necessário falar sobre nomes que não deram certo na temporada. A maior decepção, com certeza, é Lucas Alario. O argentino não funcionou e ficou escanteado em vários momentos do ano. Dele se esperava gols decisivos, mas o atacante não conseguiu nem estar em sua melhor condição física.

Para o clube, é importante que financeiramente e tecnicamente alguns espaços estejam livres. Financeiramente porque as contas do Inter não são fartas e tecnicamente porque cria oportunidades para atletas jovens que procuram oportunidade no grupo principal.

Além das saídas, o clube deve se preocupar com reforços. Não podemos nos contentar com o ótimo segundo semestre do ano. O Inter precisa de conquistas. De forma direta, o colorado não pode ficar mais uma temporada sem títulos e grandes disputas. Para isso, será essencial o acréscimo de qualidade. Com a corda esticada a todo momento fica difícil ter competitividade.

