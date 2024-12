Alario fez cinco gols em 36 jogos com a camisa colorada.

Fora dos planos do Inter, Lucas Alario já tem prováveis novos destinos para 2025 . A informação é do Diário Olé, jornal da Argentina.

A reportagem, no entanto, diz que não houve propostas até o momento, apenas sondagens.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui le se inscreva na newsletter do Inter.