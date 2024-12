Precisamos falar sobre o ano do Inter

Recuperação do Inter na temporada é mérito do técnico Roger Machado. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

A temporada terminou. Além das projeções para o ano que vem, começamos a refletir sobre tudo o que aconteceu durante a temporada. É a mesma lógica da vida. Final de ano é um período de reflexão e aprendizados para o ano seguinte. Esse paralelo entre vida e futebol sempre fica latente neste contexto.

Internamente, o Inter já deve estar pensando sobre o que aconteceu em 2024. Pelo menos é nisso que quero acreditar. Apesar do final de temporada positivo, no geral, o clube falhou em relação aos seus objetivos desportivos. Uma vaga de Libertadores é pouco para o investimento realizado.

Porém, é obrigação pontuar que a vaga direta para a Libertadores é uma grande volta por cima levando em consideração o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vimos Juventude e Grêmio sofrendo até o final do campeonato, enquanto o Inter estava bem colocado e com sua situação definida. Isso mostra o mérito do técnico Roger Machado.

Acontece que os fracassos do Inter começaram antes da enchente. A eliminação no Campeonato Gaúcho e a campanha ruim na Sul-Americana foram determinantes para o tom do ano colorado. O péssimo trabalho da comissão técnica de Eduardo Coudet se potencializou após os impactos da tragédia de maio.

Falta muita coisa para o Inter estar bem alinhado para a próxima temporada. O salto alto não pode tomar conta do ambiente do Beira-Rio. Esse é o primeiro passo para tentar reconquistar o Gauchão.