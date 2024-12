A lição que o Inter leva para a próxima temporada

Último jogo do Inter no Beira-Rio em 2024 será contra o Botafogo, nesta quarta-feira.

A mínima esperança de título colorado se foi após a derrota do Inter para o Flamengo . Esse resultado negativo chegaria em algum momento. A reação da equipe mostrou que a goleada do primeiro tempo foi um tropeço fora da curva. Custou caro . Poderíamos estar planejando uma força-tarefa na busca pela taça. Porém, se tratando de Flamengo e Rio de Janeiro, foi um resultado aceitável.

Outro fator importante para essa reta final de Brasileirão é a despedida colorada do Beira-Rio . Na quarta-feira (4), enfrentaremos o atual campeão da Libertadores. É um grande teste. O estádio estará lotado. Apesar da derrota na última rodada, o momento segue empolgando. Por conta disso, o torcedor está motivado em ver o time entrando em campo dentro de casa pela última vez no ano .

Para o ano que vem, é importante focar no Brasileirão com antecedência. A demora de algumas decisões custou caro para o Inter. A nossa trajetória no campeonato de pontos corridos tem nos dado recados. Já deveríamos ter entendido que buscar a conquista apenas no segundo turno não é a melhor opção para um clube que tem limitações de elenco.