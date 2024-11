A parte mais difícil da missão do Inter já foi cumprida

Claro que no futebol sempre sonhamos com o algo a mais para nosso clube do coração. Essa vontade está presente até quando o resultado é improvável. O torcedor nunca está satisfeito por completo. Essa cobrança misturada com motivação é que faz com que o Brasil tenha times tão vencedores ao longo de suas respectivas histórias. Inevitavelmente, isso se aplica a dupla Gre-Nal. A eterna disputa regional faz com que vermelho e azul estejam sempre tentando superar os feitos um do outro.