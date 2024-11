Em entrevista exclusiva a Zero Hora, no evento que promoveu o lançamento do Lance de Craque, o diretor esportivo do Inter, Andrés Nicolás D'Alessandro, falou sobre o momento do time. O agora dirigente contou que viu frustração dos jogadores após o empate com o Flamengo em 1 a 1, mesmo que o resultado tenha mantido a sequência invicta (12 jogos) e que tenha sido obtido no final da partida: