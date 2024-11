Um evento em Garibaldi, na Serra, realizado nesta quinta-feira (31), marcou a apresentação da sétima edição do Lance de Craque. O jogo beneficente promovido por D'Alessandro está de volta, desta vez no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e novamente reunirá ídolos consagrados da América do Sul. Nomes como Nenê, Recoba, Ruben Paz e Douglas estarão na partida, marcada para 14 de dezembro, às 17h.