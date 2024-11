Após o gol marcado no empate em 1 a 1 com o Flamengo, quarta-feira (30), o atacante do Inter Enner Valencia deve ganhar mais oportunidades do técnico Roger Machado. O treinador cogita utilizar mais vezes o atleta ao lado de Rafael Borré, mas deve priorizar esta ideia contra adversários ofensivos, que jogam com as linhas altas, como o time carioca.