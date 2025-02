O exagero gremista coloca erro de arbitragem e escândalo na mesma prateleira

Atuação de Jonathan Pinheiro durante Grêmio x Juventude é o foco atual da polêmica de arbitragem. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Se fosse eu o árbitro de Grêmio e Juventude, teria marcado pênalti. A força com que o zagueiro acerta o jogador gremista evidencia a falta, mesmo que com zero intenção. Afinal, falta sem querer também é falta.

Esse tem sido o tom do Gauchão 2025. Erros e critérios diferentes em cada partida se tornaram rotina na edição deste ano. A implementação do VAR que parecia ser o fato novo para evitar polêmicas acabou potencializando discursos de desconfiança em relação a capacidade da arbitragem gaúcha.

Sinceramente, entendo a indignação do Grêmio e todo o seu contexto. Ao contrário, se o prejuízo fosse contra o Inter, também estaria inconformado. Mas o que a direção gremista está fazendo é exagero. O lance de pênalti não é absurdo e incontestável. Esse delírio coletivo que aponta um “escândalo” ou “sacanagem” contra o lado gremista passa do limite. Não podemos considerar uma dividida, sem intenção, como “roubo”.

O lance de mão do Yuri Alberto, no Brasileirão, na partida Corinthians e Grêmio deve ser considerado “sacanagem”. Porém, o lance do último sábado e o do ano passado não podem estar na mesma prateleira. São coisas diferentes. É necessário separar incompetência, falta de critério ou lance duvidoso de “sacanagem”. Os discursos dentro do Gauchão têm passado do ponto. Inclusive, a vida pessoal dos profissionais está sendo exposta de forma desnecessária.

O desespero em não perder um campeonato importante no contexto da rivalidade está adoecendo algumas pessoas. Não existe perseguição ou teoria da conspiração contra A ou B. Recorrer a Comissão Nacional de Árbitros, pedir arbitragem de fora do Rio Grande do Sul ou responsabilizar judicialmente os árbitros está fora de tom em relação ao que aconteceu na última partida.

Espero que essa gritaria não condicione o comportamento dos profissionais que estarão nos próximos jogos do Gauchão. O campeonato deve ser decidido dentro de campo e não com discursos infundados e exagerados.