Vitória sobre o Fortaleza ainda rende ótimas notícias para o torcedor do Inter 

Difícil encontrar um colorado que não esteja animado com a atuação do Inter na última quarta-feira (11). O time apresentou seu melhor desempenho na temporada. Claro que atuar em alto nível apenas em setembro explica o motivo pelo qual o clube não briga mais por títulos em 2024. Porém, os erros ficaram no passado e devem servir como aprendizado. Mas agora é preciso comemorar a evolução da equipe nos últimos jogos.