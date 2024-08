A missão do Inter diante do Cruzeiro, pela próxima rodada do Brasileirão, não é fácil. O momento é complicado e isso torna qualquer enfrentamento perigoso. Do líder ao lanterna, vamos encontrar dificuldades em campo. Infelizmente, chegamos em um nível péssimo de futebol. Improvável que essa situação mude da água para o vinho nessa reta final de temporada.