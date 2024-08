O técnico Roger Machado começa a consolidar um novo time-base no Inter, especialmente a partir da volta de Rafael Borré, prevista para o jogo deste domingo (25), contra o Cruzeiro, e do iminente retorno de Alan Patrick. O treinador seguirá adotando o esquema 4-2-3-1 e contará em breve ainda com dois novos laterais direitos.