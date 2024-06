Perdemos para um time que vai brigar contra o rebaixamento. O Brasileirão é difícil por conta disso. Em praticamente todas as rodadas a zebra aparece e surpreende. Isso não anula a responsabilidade do time mais qualificado em vencer esse tipo de confronto. No final da competição, os clubes que protagonizam a disputa pelo título são aqueles que não perdem pontos contra os menores.