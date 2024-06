Na derrota do Inter, neste domingo (16), para o Vitória pela 9ª rodada do Brasileirão, o técnico Eduardo Coudet precisou fazer diversas alterações no time titular e isso afetou o desempenho do Colorado. O primeiro tempo disputado no Estádio Barradão, em Salvador, teve o Vitória como vencedor, com gol marcado por William Oliveira, após saída de bola errada da defesa.