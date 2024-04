Não importa qual será a escalação utilizada por Eduardo Coudet no próximo compromisso pela Sul-Americana. O Inter precisa vencer o Delfín, no Equador, para conseguir se recolocar no caminho da próxima fase da competição. Apesar dos resultados ruins nos dois primeiros compromissos, a situação ainda é controlável. É possível avançar com tranquilidade, mas a primeira vitória tem que acontecer nesta quinta-feira (25), e torcemos para que saia dos pés de Rafael Borré.