Preocupado com o desgaste físico, o Inter organizou uma logística especial para o jogo contra o Delfín, nesta quinta (25). Os atletas permanecerão menos de 30 horas em Manta, no litoral equatoriano, e retornarão a Porto Alegre na madrugada de sexta (26), após a partida. O objetivo é otimizar ao máximo a recuperação do grupo para o confronto com o Atlético-GO, no domingo (28), pelo Brasileirão.