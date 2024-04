Prejudicado por lesões, o Inter pode ter dois reforços importantes para a partida desta quinta (25), contra o Delfín-EQU, pela Copa Sul-Americana. Vetados pelo departamento médico na última rodada, o volante Fernando e o atacante Lucas Alario participaram do treino desta terça (23) e têm boas chances de viajar a Manta. O plano do técnico Eduardo Coudet é, se autorizado pelo departamento médico, utilizar os dois atletas no time titular.